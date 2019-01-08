Küresel piyasaların ayı piyasasına girme eğiliminde olduğu 2019 başında Netflix boğa hareketine devam ediyor.

Pazar akşamı düzenlenen Golden Globe töreninde 5 altın küre kazanmayı başaran online içerik platformu ve üreticisi Netflix'in hisseleri pazartesi günü yüzde 6 artışla kapandı.

Amazon Prime'ın ise 2 ödülde kaldı törenden Roma ve The Kominsky Method ile 3 ana kategoride ödül alan şirketin hisseleri 315.34 dolara ulaşırken, noel döneminden bu yana Netflix'in getirisi yüzde 35 oldu. Şirketin hisseleri yeni yıldaki her günde yükseliş kaydetti.

Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google sepetinden oluşan FAANG grubu hisselerindeki dalgalanmaya karşın, Netflix hisselerinde 2019 yılının ilk 8 günündeki artış yüzde 18 düzeyinde gerçekleşti ve şirketin piyasa değeri 20 milyar dolara yakın bir artışla 138 milyar dolara ulaştı. Böylelikle, şirket yeni yılda piyasa değerine her gün 2.5 milyar dolar koymuş oldu.

ÜYE SAYISI ARTIŞI REVİZE EDİLDİ

Wall Street analistleri, platformun 2018 yılı 4. çeyrek üyelik rakamlarının beklentilerin ötesinde geleceğini tahmin ederken üye sayısındaki 7.5 milyonluk artış da revize edilerek 9 milyonun üzerine çıkarıldı.

Şirket, 3. çeyrek mali raporlarında 4 milyar dolar gelir artışıyla büyüme beklentilerini karşılamakla kalmamış ve özellikle Avrupa'da tahminlerin ötesinde bir büyüme fırsatı sunduğu belirtilmişti.

Netflix'in Baş İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, "Orijinal içeriklere yatırım yaptığımızda izlenme ve üyeliğe atfedilen değer açısından daha iyi geri dönüş alıyoruz." dedi. Disney'in kendi platforumunu kurmasının ardından platformdaki bazı içeriklerin lisansını kaybedecek olan Netflix'in orijinal prodüksiyon sayısını gelecek dönemde daha da arttırması bekleniyor

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