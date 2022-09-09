Engin Günaydın ekranlara dönüyor! 0:00 / 0:00

Netflix'in yeni projesi Andropoz hakkında detaylar ortaya çıktı. Başrolünde Engin Günaydın'ın olduğu projenin yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar...

ANDROPOZ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf, tuhafiyecilik yapmaktadır. Marmarisli ve 50'li yaşlarında olan Yusuf, bedeninin yaşlanmasını kafasına fena takmıştır. En büyük hayali deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Bu hayali için çaba gösteren Yusuf'un maceraları, ev sahibi ve eniştesiyle yaşadığı zengin dünyanın karanlık yüzünü mizahi bir dil ile görülmektedir.

ANDROPOZ OYUNCULARI KİM?

Andropoz oyuncu kadrosu şu şekildedir;

Engin Günaydın,

Tamer Karadağlı,

Derya Karadaş,

Turgut Tunçalp

Gülçin Santırcıoğlu,

Şebnem Hassanisoughi,

Yuliia Sobol,

Doğa Zeynep Doğuşlu,

Ergin Torun,

Melissa & Merih Dilber

ANDROPOZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Andropoz filmi Netflix platformlarında 7 Ekim tarihinde seyirciyle buluşacak.