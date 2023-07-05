CASH - 6 TEMMUZ

Lüks bir parfüm şirketinde çalışan ve hak ettiğini alamadığını düşünen bir işçinin hikayesini anlatan film, bu durumu tersine çevirmek için ve daha çok para kazanmak için kaçakçılık yapmayı kafasına koyan adamın, uğruna kusursuz işleyecek olan bir organizasyon oluşturmasını konu alıyor.