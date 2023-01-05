Yapılan açıklamada "1899'un yenilenmeyeceğini büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Dark'ta olduğu gibi bu inanılmaz yolculuğu da ikinci ve üçüncü sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez. Hayat böyle bir şey"