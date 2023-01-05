Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Netflix’in 1899 dizisi birinci sezonun ardından iptal edildi!

Netflix’in gizem ve gerilim dizisi 1899 sadece bir sezon yayınlandı. 1899, Netflix’in Dark dizisi geçmişi sebebiyle büyük merak uyandırdı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Netflix’in 1899 dizisi iptal edildi! Netflix’in 1899 dizisi birinci sezonun ardından iptal edildi!

    Netflix’in gizem ve gerilim dizisi 1899 sadece bir sezon yayınlandı. Alınan yeni kararla beraber dizinin devam etmeyeceği bildirildi. 1899, Netflix’in Dark dizisi geçmişi sebebiyle büyük merak uyandırmıştı.
  • Netflix’in 1899 dizisi iptal edildi! Netflix’in 1899 dizisi birinci sezonun ardından iptal edildi!

    YAPIMCILAR DOĞRULADI

    Dark’ın yaratıcılarından uyarlanan 1899, Baran bo Odar ve Jantje Freise, Kasım 2022’de yayın hayatına başlamıştı. İddialı ve çok dilli dizinin 2. sezonunun çekilmeyeceğini, Pazartesi günü Instagram hesabından bildiren Baran bo Odar ve Jantje Freise haberleri doğruladı.
  • Netflix’in 1899 dizisi iptal edildi! Netflix’in 1899 dizisi birinci sezonun ardından iptal edildi!

    Yapılan açıklamada "1899'un yenilenmeyeceğini büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Dark'ta olduğu gibi bu inanılmaz yolculuğu da ikinci ve üçüncü sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez. Hayat böyle bir şey"
  • Netflix’in 1899 dizisi iptal edildi! Netflix’in 1899 dizisi birinci sezonun ardından iptal edildi!

    "Bunun milyonlarca hayranımızı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz. Ancak bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için size tüm kalbimizle teşekkür etmek istiyoruz. Sizi seviyoruz. Asla unutmayın." ifadeleri yer aldı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.