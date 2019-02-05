Oyuncu Nevra Serezli konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. İşte Serezli'nin açıklamalarından satırbaşları:
"Metin vefat edeli 6 sene oldu. Acı her geçen yıl daha çok büyüyor. Bir şeyleri paylaşmak istiyorsun, paylaşamıyorsun. Mesela torunlar büyüyor, onların büyüdüğünü görmek bunları keyifle paylaşmak istiyorsun.
Metin çok güzel bir insandı. İlk başlarda sesine aşık olmuştum. Hep derdim ki 'Ya Metin boş boş laflar etsene, bana hep konuş.' Öyle ders verir gibi anlatmak değil de sözlerini süslerdi, çok güzel anlatırdı. Çocuklarımızı da öyle büyüttük.
Alyansımı çıkarmam, böyle bir şey aklımın köşesinden bile geçmez. Ben eşimin eşyalarının yüzde 80’ini saklıyorum.
Yaşlı olup da parklarda el ele tutup gün batımı seyredenleri, biri hasta ise diğerinin ona yardımcı olması bu tip olaylar bana çok dramatik geliyor. Çok hoşuma gidiyor, özlemle anıyorum.
Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Ama bir güç de veriyor Allah, 'Bu bir sınav' diyorsun. Bir keresinde bana doğum günümde parfüm hediye etmişti. Parfümü hemen geri verdim. 'En sevmediğim hediyedir' dedim. Çünkü emek yok bu hediyede. Emek harcaması gerekiyordu. Mesela ben mor seviyorum 'Gidip mor bir çiçek yaptır, diş fırçası al, bunlar benim için daha önemli' dedim. Çok üzüldü, pahalı da bir hediyeydi. Sonra parfümün altına bir kart yazmış, 'Ver o kartı bana, benim hediyem bu olsun' dedim. 1 lira 2 lira fiyatı önemli değil benim için, önemli olan hediyeye verilen emek.
Oğlum Murat'ı seyrederken eşim aklıma geliyor. 'Savaşçı' dizisinde oynuyor oğlum, bazı sahneleri var keşke Metin'le bu sahneleri izleseydik. Verdiğimiz emekleri görmesini çok isterdim.
Bazen eşimle arabada konuşuyorum kimse duymasın diye (gülüyor). Hatta bazen kızıyorum bile. İlk zamanlar hep arabada ağlardım. Orada kendimi rahat hissediyordum, kendinle baş başa kalıyorsun."
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