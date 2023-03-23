"METİN VE ZEKİ'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile de çalışan Serezli, "İkisi de zor insanlar değildi. Ben insanları idare etmeyi başarabilen bir tipim. Metin zor gibi görünür ama değildir. Zeki daha fevridir parlar eder ama yumuşak kalbi vardı. İkisinden de çok şey öğrendim. Komedi nosyonunu, zamanlamayı, seyircinin nefes alışından ne kadar yükseleceğini ve nerede espiriyi patlatacağını Metin Akpınar'dan öğrendim" dedi.