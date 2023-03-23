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Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım

Nevra Serezli, Bloomberg HT'de ekranlara gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. Usta oyuncu, hem sanat yolculuğunu hem de 2013 yılında vefat eden eşi Metin Serezli ile nasıl tanıştığını anlattı

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  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    Çarşamba akşamlarının sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT ekranlardaydı. Fatih Altaylı, dün akşamki programında usta sanatçı Nevra Serezli'yi ağırladı.
  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    "25 YAŞINDA DORMEN TİYATROSU'NA KATILDIM"
    Sanat yolcuğunu anlatan Nevra Serezli, "Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra değişim programıyla ABD'de 1 yıl LCC'de (Language and Culture Center) tiyatro eğitimi gördüm. Okulda seçilen 3 kişiden biriydim. Tadını almıştım. 'Okulu bitirince kesinlikle ABD'ye tiyatro okumaya gideceğim' dedim. Derslerim de çok iyidi. 40 okula müracaat ettim ama hiçbirinden burs alamadım. İçimde kaldı. ABD'de tiyatro okuyup burada da aynı başarıyı gösterebilir miydim bilmiyordum. Sonra LLC'yi kazanabilmek için tiyatro kursuna yazıldım. Karşıma Haldun Dormen, Yıldız Kenter ve Ayla Algan çıktı. Ardından Haldun Dormen bana başrol teklif ederek, 25 yaşında Dormen Tiyatrosu'na katıldım. Kolejin getirdiği bir özgüven vardı ama profesyonel tiyatroda hiçbir şey bilmediğimi öğrendim" dedi.
  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    78 yaşındaki sanatçı, "Hayatımın en güzel oyunu Genco Erkal ile sahnelediğim 'Durdurun Dünyayı İnecek Var' müzikaliydi. O çıkış oyunum oldu. Hem müzikalde başarımı gösterdi ve diğer müzikalleri getirdi. Hem de 4-5 ayrı tipleme oynuyordum o da belki Devekuşu Kabare'yi getirdi. Çok sevdiğim bir oyundu ve karşımda da Genco Erkal vardı. Orada tanınmaya başladım" ifadelerini kullandı.
  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    "METİN VE ZEKİ'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
    Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile de çalışan Serezli, "İkisi de zor insanlar değildi. Ben insanları idare etmeyi başarabilen bir tipim. Metin zor gibi görünür ama değildir. Zeki daha fevridir parlar eder ama yumuşak kalbi vardı. İkisinden de çok şey öğrendim. Komedi nosyonunu, zamanlamayı, seyircinin nefes alışından ne kadar yükseleceğini ve nerede espiriyi patlatacağını Metin Akpınar'dan öğrendim" dedi.
  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    EŞİYLE NASIL TANIŞTI?
    2013 yılında vefat eden eşi Metin Serezli ile tanışma hikâyesinden de bahseden usta oyuncu, "Tiyatro sahnesinde tanıştık. Kolejde eğitim alırken hayranıydım. Erol Keskin ile 'Hayvan Bahçesi' adlı bir oyunda oynuyordu. Ben de izlemeye gittim. İkisinin de oyunculuğuna vuruldum, hayran kaldım. Beyoğlu'nda kız arkadaşımla bir mekanda yemek yiyordum, kapı bir açıldı Metin içeri girdi, etkilendim. 'Aşk' diye bir piyes oynanacaktı. 40-45 yaşlarına bir kadın oyuncu var. Sonra Metin 'Neden Nevra oynamıyor?' demiş. Haldun da 'Çok genç demiş Nevra.' Metin de 'Saçla, makyakla olur' demiş. Müthiş bir oyun çıktı ortaya. 45 sene evliliğimiz sürdü" diye konuştu.
  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    "O ROLÜ ZOR KABUL ETTİM"
    'Sihirli Annem' dizisi hakkında da konuşan Serezli, "Bana gelip teklif yaptıkları zaman 'Beni karıştırmayın peri-meri falan hiç de hoşuma gitmez' dedim. İnci Türkay çok ısrar etti. 'Nasıl olsa 3 bölümden sonra biter' dedim. (Gülüyor) 6 sene sürdü. O kadar keyif aldım ki" şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    "ROLLERİ KISKANIRIM"
    Nevra Serezli ayrıca, "Oynamaya role doymam. Hiçbir şey de kıskançlık yapan bir tip değilimdir ama rolleri kıskanırım. Benim yaşıma uygun her kadının rolünü kıskanırım" ifadelerini kullandı.
  • Nevra Serezli: Kolejde eğitim alırken hayranıydım - Magazin haberleri

    "RUHUM VE ENERJİM YAŞIMI BELLİ ETMEZ"
    Nevra Serezli, Fatih Altaylı'nın "Hiç mi 'Yeter doydum. Artık torunlarla uğraşsam sahneleri bıraksam' demediniz mi?" sorusuna, "İnsanı ayakta tutan, yaşlılığını hissetirmeyen şey sosyal yaşamdır. Ben görsel olarak yaşımı belli ederim ama kalp, ruh ve enerji olarak yaşımı belli etmem" yanıtını verdi.

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