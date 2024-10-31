Nevra Serezli: Psikolojimiz bozuk

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür'ün rol aldığı '0000 Kilometre' filminin galası Zorlu PSM'de yapıldı. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede şıklık yarışı yaşandı.

Geceye katılan Nevra Serezli, "Ne zaman yaş almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna; "Bu konular beni ilgilendirmiyor. Merdiveni rahat indim, inşallah sonunda çıkabilirim benim için en güzel şey o. Setten geldim, haftaya turnem var. Yoruluyorum ama sonra bunları yapmasam boş hayatım olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi. Ülkedeki son yaşanan olaylarla ilgili olarak Serezli, "Psikolojimiz bozuk. İnsan sabah güzelliklere uyanmak istiyor. Sanatçıların sırf konuşmak için bir - iki cümle söylemesi işi halletmiyor. Devlet başındakilerin çözüm bulması gerekiyor. Okullarda gençlere destek verilebilir. Gençlerin de psikolojisi bozuk. Sanatçı olarak oyunumuzu oynuyoruz. "Sanat iyileştirir" diye slogan var. İlla komedi değil, ağlamak da iyileştirir. Duygu boşalmasıdır. Konsere ve tiyatroya gitmeyelim de olmaz" dedi. Nevra Serezli; "Geçmişe baktığınızda Türkiye'de en çok ne özlüyorsunuz?" sorusuna, "Özür dilemek ve Yere düşen birini kaldırabilmek. Yere düşene el uzatılırdı. Komşuculuğa ihtiyacımız var" cevabını verdi.

Nevra Serezli REKLAM Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili Emre Kızılırmak, "Narin olayında bilmediğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Üzerinden yıllar geçtikçe öğreneceğimizi düşünüyorum. Aslında 100 bin çocuk kayıp. Bunlardan biri Narin... Çocuklar hep kaçırılıyor. ABD'de de çocuklar kaçırılıyor. Yazın oradaydım, orada anonslar geçiliyor. Aile yapısının daha güçlü şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi. Sosyal medya paylaşımı yapmadığını belirten Kızılırmak; "Paylaşımda bulunmuyorum. İşimle ilgili paylaşımda bulunuyorum. Herhangi polemik ve siyasi görüş olarak paylaşmıyorum. Kişisel görüşümü insanlara dayatacağım yer orası değil. Orası artık televizyon ekranın da önüne geçti. Bu şekilde mutluyum. X'te haberlere bakıyorum ama yorum yapmıyorum" diye konuştu. Köprü filminin gecikmesine oyuncu, "Gürcistan ile beraber ortak karar almak uzun sürdü. Proje çekilirken yönetmenimizi kaybettik. Başka yönetmenle devam ettik. Aslında bu sene ek sahneleri bitirdik. Toplamda 5 sene sürdü. Gürcistan halkını çok seviyorum. 'Köprü' filmi için gitmiştim kendimi dans yarışmasında buldum. Canlı yayında dans ettim. Altı farklı dans öğrendim" ifadelerini kullandı. Kızılırmak, Gürcü halkıyla yardımseverliği ve misafirperverliğin benzediğini söyledi.

Emre Kızılırmak Eşinden boşanan Mert Turak, "Kalbiniz ne zaman dolacak?" sorusuna; "Boşandık ama sürekli kalbiniz ne zaman dolacak diye soruluyor. Biraz hayatımızın tadına varalım" yanıtını verdi. Turak, "Boşandıktan sonra mı hayatın tadını aldınız?" sorusuna; "Biraz kendimi yeniden hatırlamak gibi oldu. Evliliğe bağlamamak lâzım. İnsan bazen kendine bile sınırlar koyabiliyor. O yüzden kendiyle yeniden tanışması gerektiğini düşünüyorum" diye cevap verdi.