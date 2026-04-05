        Nevra Serezli torunu Serra Serezli ile aynı filmde oynayacak - Magazin haberleri

        Nevra Serezli torunuyla aynı filmde

        Nevra Serezli, 'Sihirli Annem: Periler Okulu' filminde torunu Serra Serezli ile ilk kez kamera karşısına çıkıyor

        Giriş: 05.04.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Torunuyla aynı filmde oynayacak

        Bir dönemin popüler çocuk dizisi olan 'Sihirli Annem', geçtiğimiz yıl 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adı ile 22 yılın ardından izleyiciyle yeniden buluşmuştu.

        Film yeni seri 'Sihirli Annem: Periler Okulu' adı ile yeniden beyazperdede sevenleriyle bir araya gelecek. Filmde 'Dudu' karakterine hayat veren usta oyuncu Nevra Serezli'ye 11 yaşındaki torunu Serra Serezli de eşlik edecek.

        Yeni filmde torunu ile ilk kez kamera karşısına geçen Nevra Serezli, Serra Serezli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan usta oyuncu, "Sihirli Annem: Periler Okulu' filminde torunum Serra Serezli ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

        Filmin oyuncu kadrosunda ise; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alıyor. Kadroda ayrıca Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya gibi isimlerde bulunuyor. Film, 15 Mayıs'ta gösterime girecek.

