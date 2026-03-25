Nevruz etkinliklerinde terör propagandası: 9 şüpheli tutuklandı
İstanbul ve Kocaeli'de Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı tespiti üzerine düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, fişek ve örgütsel materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29 kişi serbest bırakıldı
ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPILDIĞI BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin katılımıyla düzenlenen Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli’de tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 307 fişek ile örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29 kişi serbest bırakıldı.