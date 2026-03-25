        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevruz etkinliklerinde terör propagandası: 9 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Nevruz etkinliklerinde terör propagandası: 9 şüpheli tutuklandı

        İstanbul ve Kocaeli'de Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı tespiti üzerine düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, fişek ve örgütsel materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29 kişi serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:44
        Nevruz kutlamalarında 9 tutuklama

        İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda, Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29 kişi serbest bırakıldı.

        ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPILDIĞI BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin katılımıyla düzenlenen Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı belirlendi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli’de tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 307 fişek ile örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        9 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29 kişi serbest bırakıldı.

        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!