        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de 8 aylık bebek hayatını kaybetti

        Nevşehir'de yabancı uyruklu bir ailenin 8 aylık bebeği Zeynep Elahmed Elmusa hayatını kaybetti. Anne, emzirdikten sonra yatırdığı bebeğini yaklaşık 2 saat sonra hareketsiz halde buldu. İlk incelemede bebeğin kusmuğunun boğazına kaçmış olabileceği değerlendirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:12
        Nevşehir’de yabancı uyruklu ailesi ile birlikte ikamet eden 8 aylık bebek yatağında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede bebeğin kustuğu ve kusmuğunun boğazına kaçmış olabileceği değerlendirildi.

        8 AYLIK BEBEĞİN ANİ ÖLÜMÜ

        İHA'nın haberine göre olay; Nevşehir’de bulunan bir apartmanın 5. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki anne Meryem Elahmed Elmusa, gece saatlerinde 8 aylık bebeği Zeynep Elahmed Elmusa’yı emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.

        2 SAAT SONRA HAREKETSİZ BULDU

        Yaklaşık 2 saat sonra çocuğuna bakmak isteyen anne, çocuğunu hareketsiz görünce durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        BOĞAZINA KUSMUĞU KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Adli tabibin yaptığı ilk muayenede bebeğin boğazına kusmuğunun kaçmış olabileceği değerlendirildi.

        SON BİR HAFTADIR RAHATSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Hayatını kaybeden bebeğin son bir haftadır rahatsız olduğu ve bu nedenle ailesi tarafından 1 gün önce de hem sağlık ocağına hem de Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğine götürdükleri öğrenildi.

        ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

