Nevşehir'de 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Nevşehir’de yabancı uyruklu ailesi ile birlikte ikamet eden 8 aylık bebek yatağında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede bebeğin kustuğu ve kusmuğunun boğazına kaçmış olabileceği değerlendirildi.

8 AYLIK BEBEĞİN ANİ ÖLÜMÜ

İHA'nın haberine göre olay; Nevşehir’de bulunan bir apartmanın 5. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki anne Meryem Elahmed Elmusa, gece saatlerinde 8 aylık bebeği Zeynep Elahmed Elmusa’yı emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.

2 SAAT SONRA HAREKETSİZ BULDU

Yaklaşık 2 saat sonra çocuğuna bakmak isteyen anne, çocuğunu hareketsiz görünce durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞAZINA KUSMUĞU KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Adli tabibin yaptığı ilk muayenede bebeğin boğazına kusmuğunun kaçmış olabileceği değerlendirildi.

SON BİR HAFTADIR RAHATSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden bebeğin son bir haftadır rahatsız olduğu ve bu nedenle ailesi tarafından 1 gün önce de hem sağlık ocağına hem de Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğine götürdükleri öğrenildi.