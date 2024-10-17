Kadınları evlenme ve lüks araç satma vaadiyle 50 milyon avro dolandıran 9 şüpheliye gözaltı

NEVŞEHİR ve Aksaray'da, kadınları evlenme ve lüks araç satma vaadiyle yaklaşık 50 milyon avro dolandırdığı öne sürülen 9 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Almanya’da yaşayan gurbetçi kadınlara, kendilerini lüks bir otomobil markasının temsilcisi olarak tanıtarak ilk olarak araç satma bahanesiyle temas kurup, devam eden süreçlerde evlilik bahanesi ve çeşitli vaatlerle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bunun üzerine 7 aylık teknik ve fiziki takibin sonucu Nevşehir merkez, Gülşehir, Ürgüp ve Aksaray'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete lideri H.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen B.C.E., M.O.S., Ş.D., A.D., F.D., K.D., M.A.Ö. ve F.C. yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin çok sayıda kadını yaklaşık 50 milyon avro dolandırdıkları ve parayı 3’üncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. H.K. ve diğer 8 şüpheli ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındı.