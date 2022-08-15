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Nevşehir'de kurulacak SERA OSB'de yıllık 40 bin ton sebze yetiştirilecek

AA

Nevşehir'de kurulacak SERA OSB'de yıllık 40 bin ton sebze yetiştirilecek

NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurulacak Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (SERA OSB) yılda 40 bin ton yaş sebze üretilecek.

Şifalı suları ve termal kaplıcalarıyla bilinen Kozaklı, tarım alanında da marka olma yolunda ilerliyor.

2019 yılında 11. Kalkınma Planı kapsamında yatırım programına alınan ilçedeki SERA OSB için alt ve üstyapı çalışmaları gelecek günlerde başlayacak.

1 milyon 352 bin metrekarelik alanda kurulacak 40 serada, ilk etapta 1500 kişi istihdam edilecek.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AA muhabirine, geçen yıl mart ayında fizibilite çalışmalarının tamamlandığı alanın bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Nevşehir'in birçok güzelliği ve zenginliği barındıran nadide şehirlerden olduğunu dile getiren Becel, kentin bundan sonraki süreçte turizmin yanı sıra tarımda da söz sahibi olacağını ifade etti.

SERA OSB'de ağırlıklı olarak kadınların istihdam edileceğini belirten Becel, şöyle konuştu:

"Nevşehir, peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma depolarıyla turizmin gözde şehirlerinden biri. Gerçekleşecek olan yatırımla aslında sadece turizmde var olmadığını aynı zamanda tarımda da ciddi bir varlık olduğunu ispatlama şansına sahip olacak. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için son derece önemli olan yaş sebze üretim merkezi olacak. Özellikle domates üretimi açısından büyük bir rezerve sahip olacağımıza inanıyoruz. Yılda 40 bin ton kapasiteli üretim yapılabilecek 40 serayı içeriyor, sonraki süreçte genişleme sahası da mevcut. Buradaki 40 seranın büyüklüğü 25 bin ila 50 bin metrekare arasında olacak."

- "Yatırım başlamadan müteşebbisler başvurdu"

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu da yatırım alanında çalışmalara henüz başlanmadan çok sayıda müteşebbisin başvuruda bulunduğunu söyledi.

SERA OSB'nin ilçeleri adına memnuniyet verici olduğunu dile getiren Kabukcuoğlu, "Altyapısı hazırlanıp önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. İlçemize, şehrimize ve ülkemize çok büyük katma değer sağlayacak. İlçemizde faaliyet sürdüren seralarda üretilen domateslerin yüzde 99'u yurt dışına gidiyor. Çok kaliteli domates yetişiyor. Her hafta belediyemizi yeni yatırımcılar ziyaret ediyor. Yüzlerce yatırımcı hazır bekliyor." dedi.

- İlçe halkı yatırımın gerçekleşmesini heyecanla bekliyor

İlçe sakinlerinden Ali Asil de "Kozaklı, göç veren bir ilçeydi. SERA OSB'nin açılmasıyla yeniden göç alacak. Şu anda Kozaklı'da termal su sadece otellerde ve ısıtmada kullanılıyor. Şimdi tarımda da kullanılacak. SERA OSB'nin açılmasıyla gençlerin istihdamı açısından dışarıya bağımlı kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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