MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu:

NEVŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Derinkuyu Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Kılıç, vatandaşların, iki ayrı siyaset tarzıyla karşı karşıya olduğunu, bir yanda Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet siyaseti, diğer yanda 6+1 yapılanmasının iftira ve yalan siyasetinin bulunduğunu anlattı.

Kılıç, MHP'nin derdinin vatan, millet, FETÖ ile mücadele, milletin huzur ve refahı, Türk dünyası, 6+1 yapılanmanın derdinin ise hükümeti devirmek, HDP'ye şirin gözükmek, FETÖ mensuplarını devletin içine sokmak, huzursuzluk ve kargaşa çıkarmak olduğunu kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın adayının net olduğunu vurgulayan Kılıç, "Zillet ittifakı, adayını açıklamak için yabancı misyon şefleri, istihbarat ajanları ve Kandil’in sözcülüğünü yapan hainlerden haber beklemektedir. Sorarım sizlere, birbirine güvenmeyen bir ittifak Türk milletine güven verebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP'nin, Atatürk’ün ilke ve değerlerine hakaret eder duruma geldiğini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, istikrar ve güven demektir. Kökü dışarda olan bölücü örgüt PKK’nın bitirilmesi, sınırlarımızın tam olarak güvenlikli hale gelmesi, terörle mücadele için harcanan paraların memleketin kalkınması için harcanması, Türkiye'nin daha da büyümesi ve zenginleşmesi demektir. Terörle mücadele sırasında harcanan enerjimizin memleketimizin kalkınması için harcanması demektir. Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde galip gelmesi demek, her alanda sözü dinlenen ve lider ülke Türkiye yolunda katedilecek büyük bir merhale demektir. İşte bu nedenlerle Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hem partimiz için hem de cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabilmesi için yılmadan, yorulmadan, Sayın Genel Başkanımızın çizdiği hedeflere doğru koşuyoruz."

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