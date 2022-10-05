Nevşehir'de "ilk potam, ilk basketim" projesinin tanıtımı yapıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, okulların spor alanlarını düzenlemek amacıyla hayata geçirilen "İlk potam, ilk basketim" projesinin tanıtım programına katıldı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda, Vali Becel, öğrencilerle basketbol oynadı.

Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen basketbol potalarının il genelindeki 18 okula montajının yapıldığını belirtti.



"Potasız okul kalmasın" sloganıyla yürütülen çalışmanın fayda sağladığını aktaran Becel, "İlimizde basketbol potasına ihtiyacı olan 18 okulun potaları teslim edildi. Sporla çocuklarımızı buluşturmak, aktivitelere katılmaları ve sportif faaliyetleri yönelmeleri açısından oldukça faydalı. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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