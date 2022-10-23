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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesi öğrencileri okulların ihtiyacı için basketbol potası üretiyor

AA

Meslek lisesi öğrencileri okulların ihtiyacı için basketbol potası üretiyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle imal ettikleri basketbol potalarını, il genelinde ihtiyacı olan okullara monte ediyor.

Acıgöl ilçesindeki 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, il genelindeki okulların basketbol potası ihtiyacı için üretim yapıyor.

Okulun atölyesinde metal malzemeleri farklı boyutlarda kesip şekil verdikten sonra kaynak ve boyama işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, hazırladıkları basketbol potalarını okullara götürüp montajını yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, AA muhabirine, öğrencilerin, akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve spor alanında da gelişim ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Meslek liselerinde öğrencileri hayata hazırlamak için farklı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ücret alıyor. Devletimizin de öğrencilere asgari ücretin üçte biri ve yarısı kadar katkısı var. 18 okulumuza potalarını yerleştirdik, öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bundan sonraki süreçte diğer illerden de talep geldiği takdirde meslek lisemiz hazır. Altyapımız da hazır. Öğrencilerimiz şevkle ve iştahla çalışıyor. Mesleki eğitimi geliştirme kapsamında tüm ilçelerimizdeki meslek liselerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Acıgöl'deki bu okulumuzu da metal, mobilya ve gıda anlamında öne çıkaracağız. İlimizin ve belki de ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için bir altyapı oluşturacağız. Süreç içinde ilimizdeki tüm okullarımızda 'potasız okul kalmasın' sloganıyla çalışmalarımız devam ediyor."

Okul öğretmenlerinden Rahime Cürenay da basketbol potası üretiminden okullarının 360 bin lira gelir elde ettiğini ifade ederek, "Bir ay kadar kısa sürede 36 pota yaptık, 5 potayı da onardık. Çocuklarımız sadece öğrenmekle kalmayıp uygulamaya geçirdiler. Öz güvenleri arttı. Buradaki uygulamalarla neler yapabileceklerini öğrendiler. Aynı zamanda devletimize de katkıda bulundular." diye konuştu.

Öğretmen İsmail Aktaş, yeni potaları imal edip yerleştirirken eski potaları da değerlendirdiklerini kaydetti.

Aktaş, "Burada amacımız öğrencileri mesleki açıdan yetiştirmek. Hepsi de mutlu şekilde çalışıyor. Kardeş öğrenciler için spor malzemesi yapmaktan hem de yeni bir şeyler öğrenmekten keyif alıyorlar." dedi.

- Öğrenciler üretmekten mutlu

Öğrencilerden Hüseyin Mutlu ise kendisi ve arkadaşlarının üretmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, atölyede yaptıkları çalışmalar sayesinde mesleki tecrübelerinin arttığını söyledi.

Çiftlik Köyü Ortaokulu öğrencisi Züleyha Adıgüzel de okullarındaki pota eski olduğu için basketbol oynamadıklarını belirterek, "Potaları yapan ağabeylerimize teşekkür ederim. Yeni pota geldi. Bize imkan sunanlara teşekkür ederim. Artık basketbola daha fazla vakit ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Muhammed Emin Sarı da öğrenci ağabeylerinin emekleriyle ortaya çıkarılan potalara kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, emek verenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

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