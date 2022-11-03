Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 10 ayda 3,6 milyona ulaştı

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, 10 ayda 3 milyon 627 bin 940'a ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölge, her mevsim dünyanın dört bir tarafından turistleri ağırlıyor. Yerli ve yabancı konukların ilgi gösterdiği bölge, sıcak hava balon turu başta olmak üzere farklı etkinliklerle seyahat ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Kaymaklı, Derinkuyu, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirlerinde, bu yılın ocak-ekim döneminde 3 milyon 627 bin 940 ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

- 2019 yılının ilk 10 ayındaki ziyaretçi sayısı geride bırakıldı

Müze ve ören yerlerinde, ocak-ekim dönemleri baz alındığında 2018'de 2 milyon 602 bin 835, "altın yıl" kabul edilen 2019'da 3 milyon 292 bin 109, Kovid-19 sürecindeki 2020'de 874 bin 424, 2021'de ise 1 milyon 917 bin 657 ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı.

İlk 10 aylar baz alındığında bu sene en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan müze ve ören yerlerinde, yıl sonunda 3 milyon 834 bin 134 ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019'un geride bırakılması bekleniyor.

Turistlere peribacalarını kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balon turuna ise 10 aylık süreçte 590 bin 887 turist katıldı. Turizmin en yoğun olduğu 2019'un aynı döneminde turlara 586 bin 367 turist katılmıştı.

- "4 milyonu aşacağımızı öngörmekteyiz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu 2. Başkanı İsmail Sucu, AA muhabirine, tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle insanları cezbeden Kapadokya'da ortaya çıkan rakamların yeni rekorların habercisi olduğunu söyledi.

Gelecek yıla dair beklentilerin de yükseldiğini belirten Sucu, şöyle konuştu:

"Hem Kapadokya hem de ülkemiz turizmine baktığımız zaman zirveye ulaştık. 2019'u 'altın yıl' olarak tabir etmiştik. 2022'de daha 10. ayda yaklaşık 3 milyon 700 bin ziyaretçi rakamını yakaladık, önümüzdeki 2 aylık dönemi düşündüğümüzde yıl sonunda 4 milyonu aşacağımızı öngörmekteyiz. Sıcak hava balon turuna baktığımızda da zirveyi geçtiğimizi görüyoruz. Yıl sonuna kadar balon turunda da altın günleri göreceğimize inanıyorum."

- "2023 yılından da umutluyuz"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler de sektörün 2022 turizm sezonundan memnun olduğunu ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanan Çin'den gelecek yıldan itibaren seyahatlerin başlamasını beklediklerini, bu durumun da Kapadokya için olumlu olacağını dile getiren Dinler, "2022 ilk ve ikinci çeyrek raporları doğrultusunda bu yıl rekorların kırılacağını öngörmüştük. Ekim sonu itibarıyla 2019'un yıllık toplam yolcu sayısını geçmiş bulunmaktayız. 2022, beklentimizin üzerinde geçen iyi bir yıl oldu. 2023 yılından da umutluyuz. Çin pazarı biraz belirleyici olacak. Çin pazarı gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlarsa 2023'ün de yeni bir rekor yılı olması olasıdır." dedi.

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