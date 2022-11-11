Nevşehirli genç kadın, devlet desteğiyle küçükbaş hayvancılık işletmesi kurdu

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kanlıca köyünde yaşayan 24 yaşındaki genç girişimci Rukiye Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle küçükbaş hayvancılık işletmesi kurdu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünden 2020'de mezun olan Yılmaz, mayıs 2022'de bakanlığın Uzman Eller projesine başvurdu.

Yaklaşık 2 ay önce projesi kabul edilen Yılmaz, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında geri ödemesiz verilen 100 bin lirayla 38 koyun ve 2 koç aldı.

Ailesiyle yaşadığı köydeki evinin yakınında bulunan ağılda hayvanlarının bakımını yapan Yılmaz, süt, peynir ve yağ üretimiyle ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

- Öğretmenleri ve arkadaşlarının takdirini topladı

Yılmaz, AA muhabirine, ailesinin de küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını, internette tesadüfen gördüğü projeye başvurduğunu söyledi.

Hayvanlarla ilgilenmekten keyif aldığını, işini hem hobi hem de ticari anlamda severek sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Doğal yaşama ilgi arttı, süt, peynir ve yağ üretimi yapmak istiyorum. Hayvanlar, yaz döneminde arazide, havanın yağışlı olduğu günlerde ağılda kalıyor. Sabah ve akşam su ve yem veriyoruz. Arada bakımlarını yapıyoruz. Bu işin bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum. Aşılarını zaten Tarım İl Müdürlüğü görevlileri gelip kendileri yapıyor. İşe başladığımda aileme danıştım, onlar hep arkamdalar. Onların çok desteğini gördüm, onlar sayesinde bu noktaya kadar gelebildim. Okul arkadaşlarım ve öğretmenlerim de manevi destek veriyor, tebrik ediyorlar."

- "Kızım hayvanlarıyla kendisi ilgileniyor"

Baba Murat Yılmaz da (48) öğrencilik hayatını tamamlayan kızının küçükbaş hayvan besiciliği yapma düşüncesini öğrendiğinde, ona destek verdiğini belirtti.

Gençlere bu tür projelere başvurmalarını tavsiye eden Murat Yılmaz, "Kızım, hayvanlarıyla kendisi ilgileniyor, severek de yapıyor. Devletimize teşekkür ederiz. Gördüğüm gençlerin hepsi masa başı iş istiyor. Kızım üniversiteyi bitirdi bu işi yapmak istediğini söyledi. Biz de kendisine destek verdik." ifadesini kullandı.





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