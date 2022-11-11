Nevşehir'de "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "kasten öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucu firari hükümlünün bulunduğu Acıgöl ilçesindeki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.