Nevşehir'de jandarma ekipleri köylerde trafik eğitimi veriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşlara trafik güvenliği konusunda eğitim verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurugöl köyüne gelen ekipler, kahvehanedeki vatandaşlara, trafik kazaları, kazalardan kaynaklı can kayıpları ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla seminer verdi.

İçişleri Bakanlığının 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, traktör kullanımında görünürlüğün artırılması amacıyla neler yapılabileceği anlatılırken, motosiklet sürücülerine de koruyucu kıyafet, yelek ve kaskın önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte, vatandaşlara trafik işaret ve levhalarının anlamları da afişler aracılığıyla hatırlatıldı.

Benzer etkinliklerin belirli aralıklarla farklı belde ve köylerde sürdürüleceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.