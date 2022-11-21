Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyet kapsamında Acıgöl ilçesinde bir şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 3 kilo 635 gram esrar ile 210 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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