Motosiklet tamirhanesini 16 ülkeye tarım aletleri satan fabrikaya dönüştürdü

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NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir çiftçi, 42 yıl önce kurduğu tamirhaneyi 16 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştürdü.

Çiftçilik yaparken evinin altındaki boş dükkanda tamir işleriyle uğraşmaya başlayan Nurullah Şimşek, zamanla çeşitli tarım alet ve malzemeleri üretmeye başladı.

Şimşek, yaklaşık 10 yıl önce de Nevşehir-Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 işçinin istihdam edildiği fabrika kurdu.

Kabak ve fasulye hasat makinelerinin yanı sıra karpuz, acur, salatalık gibi bitkilerin çekirdeklerini ayrıştıran tohum makineleri üretilen fabrikadan, Avrupa'dan Amerika'ya kadar çok sayıda ülkeye ihracat yapılıyor.

- 21 bin metrekarede üretim yapılıyor

Nurullah Şimşek (72), AA muhabirine, 6 bin metrekaresi kapalı 21 bin metrekarelik fabrikada üretim yapma başarısını yakaladıklarını söyledi.

Çiftçilik yaparken Gülşehir'de aldığı arsaya ev yaptırdığını anlatan Şimşek, "Altındaki 100 metrekarelik dükkanda işe başladım. Önce motosiklet tamir etmeye başladım sonra tarım makinesine döndü. Bu aşamalara gelmeyi düşünmem mümkün değildi." dedi.

- "Yüzde 98 oranında yerli imalata sahibiz"

Babasının kurduğu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Hurşit Şimşek (38), ailelerinin soyadını taşıyan markayı dünyanın farklı ülkelerinde tarım sektörünün hizmetine sunmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Çiftçilikten geldikleri için sektörün ihtiyaç duyduğu ekipmanları tespit edebilme şansına sahip olduklarını dile getiren Şimşek, imal ettikleri makinelerin hasattaki verim ve zaman kaybının önüne geçtiğini aktardı.

KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansından aldıkları desteklerle proje ve fabrika sahasını geliştirdiklerine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Büyük tohum üreticileri için özel tasarım makine üretimi de yapıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ile Rusya, ABD, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden oluşan 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretim kapasitemiz yıllık 150 ila 300 makine. Talebe göre imalat yapmaktayız. Yılda 300 makineyi çok rahat çıkaracak potansiyele sahibiz. Yüzde 98 yerli imalata sahibiz."

- "Eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz"

Şimşek, makinelerin çağa ayak uydurabilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini de anlatarak, dijitalleşmede tarım sektörünün de yer alabilmesi için ileriye dönük hedefler ortaya koyduklarını bu yönde çalışma yaptıklarını belirtti.

Pazar bulma konusunda sorun yaşamadıklarını ancak kalifiye işçi bulma yönünde problemle karşılaştıklarını dile getiren Şimşek, "Çalışma sahamız ve sunduğumuz imkanlar üst seviyede. Kurumsal yapıya sahibiz. Devletin belirlediği yılık izin, resmi tatil, mesai saatlerine dikkat etmemize rağmen elaman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

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