Nevşehir'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G'nin İstanbul'dan Nevşehir'e turizmin yoğun olduğu alanlarda satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla teknik takibe alınan H.G, Acıgöl ilçesinde yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında 307 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.