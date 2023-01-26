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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarıyıl tatilinde ailelerin gözdesi Kapadokya oldu

AA

Yarıyıl tatilinde ailelerin gözdesi Kapadokya oldu

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'deki doğa, tarih, kültür turizminin gözde merkezlerinden Kapadokya ile şifalı termal kaplıcalara sahip Kozaklı ilçesi, yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Yarıyıl tatilinde peribacalarıyla kaplı Kapadokya ile termal kaplıcalarıyla ünlü Kozaklı'yı tercih edenler, Nevşehir'de yoğunluk oluşturuyor.

Bölgede gezinti yapan Veli Sezer, AA muhabirine, kızına karne hediyesi olarak Kapadokya tatili sözü verdiğini söyledi.

Tarihi ve turistik alanları kızıyla ziyaret ettiklerini anlatan Sezer, "Gerçekten görülmesi gereken, kültür turizmi açısından Türkiye'de ilk üçe girecek bir yer. Her insanın gelmesi lazım." dedi.

Çocuklarıyla bölgeye gelen Murat Savruk ise Kapadokya'nın aktiviteler, müzeler ve gastronomi alanında zengin olduğunu, keyifli bir tatil süreci geçirdiklerini ifade etti.

- "Misafirlerin bölge halkına ve esnafa katkısı çok büyük"

Turist rehberi Burhan Güney de yarıyıl tatilinde Kapadokya'yı görmek isteyen yerli turistlerin bireysel gezinin yanı sıra tur otobüsleriyle gruplar halinde geldiğini belirtti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin gezi etkinlikleri için avantaj olduğunu dile getiren Güney, "Kış aylarında bölge otellerinin uygun fiyatlı oluşu ve ara tatille yerli ve yabancı turist akını olmaya başladı. Misafirlerimizin bölge halkına ve esnafına katkısı çok büyük." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu 2. Başkanı İsmail Sucu da 2022 yılında ziyaretçi sayısında rekor elde edilen Kapadokya'daki turizm hareketliliğinin 2023'ün ilk günlerinde de sürdüğünü vurguladı.

Yarıyıl tatilinin turizmde iç pazarı hareketlendirdiğine değinen Sucu, "Ailelerin, havaların güzel olması ve deniz mevsimi olmaması dolayısıyla Kapadokya'yı daha çok tercih ettiklerini görüyoruz." dedi.

ATV motorlarla etkinlik düzenleyen bir firmanın yetkilisi Volkan Atmış ise yerli konukların yoğun talebiyle karşılaştıklarını, nitelikli hizmet sunabilmek için çaba harcadıklarını aktardı.

- Kozaklı'daki tesislerde doluluk yüzde 80'i aştı

Yer altından yüzeye çıktığı noktalarda buhar havuzlarıyla konukların dikkatini çeken Kozaklı'daki kaplıcalar da yarıyıl tatilinde çocuklar ve ebeveynlerince tercih ediliyor.

İçeriğindeki sodyum, kalsiyum ve klor nedeniyle A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcaları, yerli turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Doluluğun yüzde 80'leri aştığı termal tesislerde, sıcak su havuzları ve su kaydırakları çocukların ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen ailelerin yoğunluk oluşturduğu tesislerde, konuklara farklı eğlence ve oyun imkanları da sunuluyor.

- "Yarıyıl tatilinin bize çok faydası oldu"

İlçedeki bir otelin genel müdürü Ahmet Çelik, tesislerinde çocuklar için havuz ile sinema ve oyun salonları bulunduğunu ve eğlence etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Yarıyıl tatilinde yaşanan hareketliliğin memnun edici olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Tatil bölgeyi çok fazla hareketlendirdi. Tek eksiğimiz kar olmaması. Yarıyıl tatilinin bize çok faydası oldu. Otellerin yoğunluğu oldukça yüksek. İnsanları şifalı suya davet ediyoruz. Kozaklı, çocuklar için uygun noktalardan biridir. Bay bayan havuzları ayrı, sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil. Çocuklar için oyun parkları, eğlence yerleri var. Kozaklı'daki termal su, vücudun 22 noktasına hitap ediyor. Genellikle de sedef, romatizmal hastalıklar, eklem ağrılarına şifadır."

Termal tesisinin yetkilisi Mustafa Çetinkaya da geçen seneye kıyasla bu yarıyılda çok daha yoğun olduklarını söyledi.

Ailesiyle tesiste tatil yapan öğrencilerden Sami Efe Pala, yüzmeyi sevdiğini ifade ederek, "Tatilde eğlenmek için ailece geldik. Eğleniyoruz, havuzdan yeni çıktık ama akşam tekrar geleceğiz. Birkaç gün daha buradayız, çok eğlendim. Çok iyi bir tatil oluyor." dedi.

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