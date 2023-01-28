Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Acıgöl ilçesinden Kavak beldesindeki patates deposuna işçi taşıyan H.A. idaresindeki 50 AR 695 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan Acıgöl-Nevşehir kara yolunda karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki A.E. yaşamını yitirdi, sürücü ve 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

A.E'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

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