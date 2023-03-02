Meslek liseliler depremzede öğrenciler için konteyner sınıf üretiyor

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NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle depremzede öğrenciler için konteyner sınıf üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, depremde yıkılması veya ağır hasarlı olması nedeniyle eğitim verilemeyen okullardaki öğrenciler için konteyner sınıf üretimine başladı.

Okulun atölyesinde kullanılacak malzemeleri keserek farklı ebatlar halinde hazırlayan öğrenciler, her biri 42 metrekare genişliğindeki sınıfları imal ediyor.

İmalatı tamamlanan konteyner sınıflar, taşımada kolaylık sağlaması açısından iki parça halinde tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Yaklaşık üç günde üretilen sınıflar, uygun görülen alanlara yan yana yerleştirilerek bir okul gibi hizmet sunacak.

Öğrencilerin bugüne kadar ürettiği 4 konteyner sınıf, Gaziantep’in İslahiye ilçesine gönderildi.

- Öğretmen ve öğrenciler yoğun çaba sarf ediyor



İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, AA muhabirine, depremin yaşandığı ilk günden beri Nevşehir halkının afetzedelerin yanında olmaya devam ettiğini, eğitim camiasının da farklı sorumluluklar alarak bu kapsamda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda deprem bölgesindeki okul ihtiyacını karşılamak amacıyla konteyner sınıflar ürettiklerini belirten Polat, şunları kaydetti:

"Sınıflarda inşallah öğrencilerimiz YKS ve LGS'ye hazırlanacak. Biz de onlara öğretmen ve öğrencilerimizle destek olacağız. Meslek liselerimiz son iki yıl içinde büyük gelişim gösterdi. Özellikle deprem bölgesine yapılan yardımların birçoğu ülke genelindeki meslek liselerinde üretilen ürünlerle sağlandı. Ekmek ve yemek üretiminin yanında konteyner sınıflar oluşturarak afetzedelere desteğimiz sürüyor. Bu çalışmaya öğretmen ve öğrenciler fiili olarak katkı sunuyor, gece gündüz çalışıyor."

Konteyner sınıf yapımında çalışan öğrencilerden Mehmet Akif Koç, depremlerin ardından yaraların sarılması için yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Depremzede öğrencilere destek için yorulmak bilmeden gayret gösterdiğini anlatan Koç, "Depremzede arkadaşlarımız için sınıf üretirken kendimizi de geliştiriyoruz, bizim için de güzel oluyor. Onların hepsi kardeşimiz, onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu." dedi.

Usta öğretici Fuat Can Doğan ise daha önce il genelindeki okullar için basketbol potası ve kameriye ürettiklerini, depremin ardından tüm enerjilerini konteyner üretimine verdiklerini ifade ederek, "Deprem hiç yaşanmasa daha iyiydi elbette ama biz elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

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