Derinkuyu'da öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrenciler, ilçeye gelen depremzedeler yararına yardım kampanyası düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıkları binaları yıkılan veya ağır hasar alan bazı afetzedeler, Derinkuyu ilçesi ile bağlı belde ve köylerde kiraladıkları evlerde hayata tutunuyor.

Yaklaşık 200 depremzede ailenin ikamet ettiği ilçede, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla kampanya başlattı.

Vatandaşların desteğiyle okul binasında toplanan gıda, hijyen ve ihtiyaç malzemeleri, burada tasnif edildikten sonra depremzede ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Salih Uz, AA muhabirine, 10 gündür sürdürdükleri kampanya çerçevesinde ilçe genelinde ailelere yardım kolilerini ulaştırabilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Uz, kampanyaya destek veren öğretmen, öğrenci ve vatandaşlara teşekkür etti.



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