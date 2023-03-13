Nevşehir'de dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak çeşitli illerde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde kendini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Derinkuyu Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüphelinin, Samsun, Amasya ile Nevşehir'in Hacıbektaş ve Avanos ilçelerinde vatandaşları dolandırdığı iddia edildi.



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