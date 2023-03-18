Nevşehir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

İ.S. yönetimindeki 50 KC 077 plakalı otomobil, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, S.S'nin kullandığı 50 LF 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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