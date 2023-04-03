Nevşehir'de kaçak yollarla balık avlayan 7 şüpheliye idari ceza

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak yollarla balık avlayan 7 zanlı, avda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzköy Mahallesi mevkisinde Kızılırmak'ta denetim yaptı.

Denetimde, 3 metre boyunda 3 demir tekne, 6 kürek, 3 jeneratör, 3 balıkçı kepçesi, 20 metre uzunluğunda ağ ve farklı türde 650 balık ele geçirildi.

Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 zanlıya idari para cezası uygulandı.



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