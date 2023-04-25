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Nevşehir'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 31 şüpheli yakalandı

AA

Nevşehir'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 31 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezi, Avanos ve Derinkuyu ilçelerinde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ülke genelindeki kökünü kurutma operasyonlarının 52'ncisi kapsamındaki operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 993,09 gram sentetik uyuşturucu, 955,48 gram esrar, 21,01 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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