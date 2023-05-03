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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de yeni sanayi sitesinin alt yapı çalışmalarına başlandı

AA

Nevşehir'de yeni sanayi sitesinin alt yapı çalışmalarına başlandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de yapılacak yeni sanayi sitesinin alt yapı çalışmalarına törenle başlandı.

Sanayi sitesinin kurulacağı Nevşehir-Acıgöl kara yolu kent çıkışındaki alanda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Savran, şehir merkezinde sıkışan sanayi sitesi esnafının rahat çalışma alanına kavuşabilmesi amacıyla başlattıkları çalışmanın meyve verdiğini belirtti.

Savran, ilk etapta 112 bin metrekare alan üzerine kurulacak sanayi sitesinin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini, başlatılan alt yapı ve yol düzenleme çalışmalarının hızla devam edeceğini kaydetti.

Sanayi esnafının çalışma alanından doğan mağduriyetlerini ortadan kaldıracak projenin hayırlı olmasını dileyen Savran, "Yaklaşık iki yıldır bu konuda yoğun mesai harcıyoruz. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Babam yıllardır marangozlukla başladığı sanayi sitesinde esnaflık yaptığı için sorunları biliyorum. Bu alanda belediye ve hazineye ait arazileri belirleyerek çıktığımız yolda, imar kanunu çerçevesinde çalışmalarımızı tamamladık. Hedefimiz, en kısa sürede alandaki yol ve alt yapıyı tamamlayıp inşaatların başlayabileceği seviyeye getirmektir." dedi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı ise projenin hayata geçirilmesi için gayret gösterenlere teşekkür ederek, "Belediye başkanımız göreve başladığında sanayinin tozunu yutmuş babanın evladı olarak sanayi sitesi projesini yapabileceğini biliyorduk. Bugünkü aşamaya getirdi. Projenin kapsadığı alanın çevresinde de 1 milyon 800 bin metrekare müsait alan bulunuyor. Şehrimize ve esnafımıza yeni sanayi kentimiz hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın konuşmasının ardından dua edildi.

Sanayi esnafı ve vatandaşların katıldığı programın sonunda alanda tanıtım gezisi düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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