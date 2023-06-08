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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ürünlerini sergiledi

AA

Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ürünlerini sergiledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çeşitli kurslara katılan kursiyerler ortaya çıkardıkları ürünleri sergiledi.

Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezi'nde açılan yıl sonu sergisinde, kursiyerler eğitim sezonu boyunca hem öğrenip hem öğrendiklerini pratiğe dökerek ortaya birbirinden güzel ürünler çıkardı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı.

Kursiyerlerden Emine Göçer, gazetecilere, 85 yaşında olduğu halde vaktini değerlendirmek için dantel örme kursuna katıldığını belirterek, "Uğraşı olması için kursa katıldım. Yıl içinde arkadaşlarla yaptığımız ürünlerden sergi açtık." dedi.

38 yaşındaki Ayşe Çelik ise eğitimler sayesinde hem yeni arkadaşlar edindiğini hem de dikiş-nakış konusunda yeteneklerinin geliştiğini anlattı.

Evde kullanmadığı kumaş ve malzemeleri değerlendirmeyi öğrendiğini kaydeden Çelik, gelecek yıl düzenlenecek kurslara da katılmayı istediğini söyledi.

Usta öğreticilerden Hayriye Yılmaz da 7 eğitici nezaretinde beş farklı salonda eğitimleri gerçekleştirdiklerini, kursiyer sayısının yıl içinde değişkenlik gösterdiğini aktardı.

Yılmaz, ev hanımlarının genellikle giyim, dikiş, dantel ve halı dokuma kurslarına ilgi gösterdiğini ifade etti.

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