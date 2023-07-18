Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:33
        El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Yukarı Mahalle Belediye Caddesi'nde A.T, seyir halindeki plakasız traktörünü durdurarak tekerleri kontrol etmek istedi.

        El frenini çekmeyi unuttuğu öğrenilen A.T. hareket eden traktörün altında kaldı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Adama Traore´nin Türkiye tatili Kapadokya'da devam ediyor
        Adama Traore´nin Türkiye tatili Kapadokya'da devam ediyor
        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi
        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi
        Motosiklet kazasında ölen Nur, bir gün önce kask siparişi vermiş
        Motosiklet kazasında ölen Nur, bir gün önce kask siparişi vermiş
        Motosikletiyle geçirdiği kazada ölen 16 yaşındaki Nur, toprağa verildi
        Motosikletiyle geçirdiği kazada ölen 16 yaşındaki Nur, toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü