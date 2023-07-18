El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yukarı Mahalle Belediye Caddesi'nde A.T, seyir halindeki plakasız traktörünü durdurarak tekerleri kontrol etmek istedi.
El frenini çekmeyi unuttuğu öğrenilen A.T. hareket eden traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.