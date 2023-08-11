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        Nevşehir'de babası tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:19
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        Nevşehir'de babası tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 80 yaşındaki kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, C.B. (80) ile oğlu Y.B. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.B, av tüfeğiyle oğlu Y.B'ye ateş etti.

        Ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Y.B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Y.B'nin cenazesi, Tatlarin beldesinde kılınan cenaze namazının ardından öğle vakti toprağa verildi.

        Baba C.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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