Nevşehir'de istihdam garantili kaynakçılık kursu açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesince 100 kişilik kontenjanla istihdam garantili kaynakçılık kursu açıldı.

Belediye, kentteki sanayi kuruluşlarının kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği yaparak kaynakçılık kursu açtı.

40 saatlik kursu tamamlayanların çeşitli kuruluşlarda göreve başlayacakları duyurusunun ardından talepte bulunan 16 kişi eğitime başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, AA muhabirine, kentte iş arayanların yanı sıra işçi arayan firmaların da bulunduğunu, vasıflı iş gücünü artırmak amacıyla bu uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Kursu tamamlayanların kentteki organize sanayi sitelerindeki firmalarda çalışmaya başlayacaklarını ve asgari ücretten daha yüksek gelir elde edebileceğini aktaran Savran, şöyle konuştu:

"Hangi sektörlerde ihtiyaç varsa tespiti yapıldı ve ilk olarak kaynakçılık kursunu açtık. İş arayanlar, iş veren sigortamızı yatıracak mı, mesai saatlerine riayet edilecek mi gibi hususları göz önünde tutuyor. İş veren de kalifiye eleman arıyor. Burada iki yönlü etkileşim var. İş arayanı daha vasıflı hale getirmek ile yeterli düzeye gelmiş elemanların işverenlerce kıymetinin bilinmesi konusu. Kursu bitirip sertifikasını alan kişiler doğrudan işe başlayacak. Çünkü biz kaynakçı arayan iş verenlerle değerlendirme yaparak bu kursu açıp sayıyı belirledik. Gönül, 100 kişilik kontenjanın dolmasını isterdi ancak özel sektörde çalışmaya vatandaş biraz uzak duruyor."

Savran, farklı mesleki alanlarda da istihdam garantili kurslar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.