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        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti

        Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:42
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        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti
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        NEVŞEHİR (AA) - Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne ziyarette bulundu.

        60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için kente gelen Uçar, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek, külliye ve türbe hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Uçar, etkinliğe gelen herkesin lokması, niyazı ve dualarının kabul olması temennisinde bulundu.

        Uçar, şunları kaydetti:

        "Dünya topraklarında eşitliğin, barışın, 72 millete aynı nazarla bakabilmenin, hiçbir halkı ve inancı ayıplamamanın teorisini, felsefesini, öğretisini yaratan Hacı Bektaş Veli'nin ve Kadıncık Ana'nın mekanındayız. Bugün Yeşil Sol Parti olarak sadece siyasi kimliğimizle değil, yüzyıllardır süren Alevi halkının direniş mücadelesinin yanında olduğumuz için Hacı Bektaş Veli'nin ve Kadıncık Ana'nın açığa çıkardığı inanç ve felsefenin, öğretinin bu ülkenin sorunlarına ciddi anlamda rehberlik edeceğini, bu ülkenin sorunlarına çözüm bulacağına inandığımız için bu öğretinin mücadelesini veren ve emekçisi olanlar olarak buradayız."

        Uçar ve beraberindekiler, daha sonra Hacıbektaş Belediyesini ziyaret etti.

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