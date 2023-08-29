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        Nevşehir'de bir kişi eşini tüfekle öldürüp intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:26 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:33
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        Nevşehir'de bir kişi eşini tüfekle öldürüp intihar etti
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        İnşaat işçisi Ali İ. (67) ile eşi U.İ. (64) arasında Eski Yaylacık köyündeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmada Ali İ, eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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