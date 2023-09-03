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        Nevşehir'de sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:14 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:22
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        Nevşehir'de sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdi
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

        Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı.

        Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

        Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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