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        Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 8 ayda 3 milyondan fazla turist ziyaret etti

        Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, ocak-ağustos döneminde 3 milyon 53 bin 827 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:26
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        Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 8 ayda 3 milyondan fazla turist ziyaret etti
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesindeki merkezleri, yılın 8 ayında 3 milyon 53 bin 827 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Hacıbektaş Veli Müzesi 285 bin 200 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

        Zelve Ören Yeri'ni 109 bin 14, Göreme Açık Hava Müzesi’ni ise 100 bin 565 yerli ve yabancı turist gezdi.

        Bölgede ziyaret edilen merkezler, geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 544 bin 909 yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı.

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