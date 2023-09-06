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        Nevşehir'de yakalanan 7 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

        Nevşehir'de yakalanan 7 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:36
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        Nevşehir'de yakalanan 7 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri ile göçmen kaçakçılığı ve sınır dışı işlemleri kapsamında çalışma yaptı.

        "Kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından aranan 3, ülkeye yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

        Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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