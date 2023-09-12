Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansı Nevşehir'de başladı

        Nevşehir Valiliği himayelerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri, NEVÜ Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS-UZAM), Uluslararası Jeomorfoloji Birliği (International Association of Geomorphologists) (IAG), Jeomorfoloji Derneği ve Kapadokya Jeopark iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansı Nevşehir'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde 14 Eylül'e kadar sürecek konferansa İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Rusya Federasyonu, İsrail, Japonya, Brezilya, Hindistan, Avustralya, Kamerun ve Fas başta olmak üzere 32 ülkeden 120 yabancı ve 75 Türk bilim insanı ile araştırmacı katıldı.

        Türkiye Jeomorfoloji Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, “Geçen yıl Portekiz’de alınan kararın ardından uzun bir hazırlık süreciyle bugünlere geldik. Bu konferansta, jeomorfoloji alanındaki bilgi ve uzmanlıklarını paylaşmak üzere dünyanın birçok yerinden bilim insanını bir araya getirdik. Üç gün sürecek konferansımızda 3 farklı salonda çok sayıda bildiri ve posterin sunumu gerçekleştirilecek.” diye konuştu.

        - "Kapadokya yer bilimleri açısından en önemli bölgelerden biri”

        Kapodokya Jeoparkı Bilimsel Koordinatörü Urfa Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç da Kapadokya’nın yer bilimleri açısından en önemli bölgelerden biri olduğunu söyledi.

        Jeoparkların en önemli misyonlarından birinin de jeomirasın korunmasının yanı sıra eğitim ve bilime katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Aytaç, şunları kaydetti:

        "Kapadokya yer bilimleri açısından en önemli bölgelerden biridir. Bu cümle size çok abartılı gelebilir ancak Kapadokya çok zengin bir jeolojik çeşitliliğe sahip. Bu bağlamda bölge, paleozoik metamorfik kayaçlardan tarih öncesi volkanik patlamalara kadar dünya tarihinin 300 milyon yıldan fazlasının belgelenmesine yardımcı olmuştur. Çeşitli tipte fay yapılarına, flüvyal, volkanik ve karstik yeryüzü şekillerine, aşınma süreçlerinin kanıtlarına, diferansiyel aşınma süreçlerine bağlı topografik tersinme örneklerine ve farklı jeolojik dönemlerde oluşmuş kaya ve tabakalara ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bu zenginlikleriyle Kapadokya, yer bilimleri açısından bir saha laboratuvarı niteliğindedir. Ayrıca yer bilimleri açısından taşıdığı önemin yanı sıra tarihi, kültürel ve arkeolojik açıdan da Türkiye'nin eşsiz alanlarından biridir. Bu vesileyle kongrenin tüm bilim insanlarına hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum."

        Kongre, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Belçika'da geriye düştük!
        Belçika'da geriye düştük!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        İç Anadolu'daki illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı
        İç Anadolu'daki illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı
        ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor
        ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor
        Nevşehir'de hafif ticari araç, şarampole devrildi; 5 yaralı
        Nevşehir'de hafif ticari araç, şarampole devrildi; 5 yaralı
        NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
        NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
        Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Ürgüp'te "51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı
        Ürgüp'te "51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı