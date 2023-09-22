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        Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1 kişi tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:00
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        Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1 kişi tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre S.Ç, aralarında husumet bulunan H.D. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada S.Ç, yanındaki tabancayla H.D'ye ateş açarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        H.D'nin cesedi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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