Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1 kişi, tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1 kişi, tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre S.Ç, aralarında husumet bulunan H.D. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada S.Ç, yanındaki tabancayla H.D'ye ateş açarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        H.D'nin cesedi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli S.Ç, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yakalanıp Nevşehir'e getirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü
        Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü
        Kapadokya'da yangında dumanla kaplanan gökyüzünde balon turu
        Kapadokya'da yangında dumanla kaplanan gökyüzünde balon turu
        Kapadokya semalarını süsleyen balonlar, yanan depodan yükselen dumanın için...
        Kapadokya semalarını süsleyen balonlar, yanan depodan yükselen dumanın için...
        Nevşehir'de TYP kapsamında çalışacak 34 kişi kura ile belirlendi
        Nevşehir'de TYP kapsamında çalışacak 34 kişi kura ile belirlendi