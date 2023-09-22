GÜNCELLEME - Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1 kişi, tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1 kişi, tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre S.Ç, aralarında husumet bulunan H.D. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada S.Ç, yanındaki tabancayla H.D'ye ateş açarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.D'nin cesedi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli S.Ç, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yakalanıp Nevşehir'e getirildi.