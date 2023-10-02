Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'de polis tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli noktalarda "şok" uygulama yaptı.

532 kişinin sorgulanıp, 119 aracın kontrol edildiği uygulamada üç araca cezai işlem uygulanırken bir araç da trafikten men edildi.

- Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk çalışma planlanan alanları inceledi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, alt ve üst yapı çalışmalarının başlatılmasının planlandığı alanları inceleyerek, esnaf ve vatandaşla görüş alışverişinde bulundu.

Aktürk, beraberinde belediyenin ilgili birim amirleriyle ilçede çalışma yapılacak alanları gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Aktürk, esnaf ve vatandaşla da sohbet ederek planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Halka daha huzurlu ve güvenli bir ilçe sunabilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Aktürk, "Yapımını planladığımız sıcak asfalt ve diğer çalışmalarımızı ekiplerimiz ile değerlendirdik. Hemşehrilerimize bilgi paylaşımı yapıp ilçemizin konforunu artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Özkonak beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda trafik kazalarının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere genel trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığının "Güvenli okul, güvenli gelecek" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında yıl boyunca çeşitli okullarda eğitim faaliyetlerinin süreceği bildirildi.