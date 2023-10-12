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        Nevşehir'de jandarma firari hükümlüyü yakaladı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:59
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        Nevşehir'de jandarma firari hükümlüyü yakaladı
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

        Yargılandığı davada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen E.U'nun Ürgüp ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

        E.U. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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