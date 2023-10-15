Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda ödül töreni düzenlendi

        Nevşehir'de bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda ödül töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporcular, ödüllerini Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve protokol üyelerinden aldı.

        Törende yapılan çekilişte, 200 metre çocuklar koşusuna katılanlar arasından 25 çocuk bisiklet kazandı.

        71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımıyla dün gerçekleştirilen yarışlarda, 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Rusya'dan Dmitry Mityaev, kadınlarda ise aynı ülkeden Ekaterina Mityaeva birinci olmuştu.

        63 kilometrelik parkurda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Almanya'dan Kim Schreiber, 38 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Estonya'dan Alejandro Forcades, kadınlarda Avustralya'dan Simone Brick birinciliği elde etmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de tarım işçilerinin taşındığı minibüs refüje çarptı: 6 yaralı
        Nevşehir'de tarım işçilerinin taşındığı minibüs refüje çarptı: 6 yaralı
        Kapadokya´daki Salomon Ultra Trail´in 10´uncu yılında parkur rekoru geldi
        Kapadokya´daki Salomon Ultra Trail´in 10´uncu yılında parkur rekoru geldi
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi
        Nevşehir'de refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken 6 metrelik kayalıktan düştü
        Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken 6 metrelik kayalıktan düştü
        Termos ithal ederken üretici oldu
        Termos ithal ederken üretici oldu