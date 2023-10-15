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        Nevşehir'de "Orta Çağ Panayırı" düzenlendi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kostüm ve aksesuar üreticilerince "Orta Çağ Panayırı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:56
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        Nevşehir'de "Orta Çağ Panayırı" düzenlendi
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kostüm ve aksesuar üreticilerince "Orta Çağ Panayırı" düzenlendi.

        Ürgüp ilçesinde "Orta Çağ" temalı bir restoranın bulunduğu Bey Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyaların sergilendiği stantlar açıldı.

        Ürünlerin satışının yapıldığı alanda, farklı kostümlerle etkinliğe gelenler, döneme özgü dekorlarla süslenen sokakta gezip fotoğraf çektirdi.

        Zırhlı şövalye dövüş gösterisinin yapıldığı etkinlik, turistlerin dikkatini çekti.

        Etkinliği düzenleyenlerden Muammer Erinal, AA muhabirine, ilk kez düzenledikleri etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

        Etkinliği, her yıl organize etmeyi planladıklarını belirten Erinal, "Orta Çağ sanatıyla ilgilenen pek çok sanatçı etkinliğe katıldı. 3 kişilik ekip de şövalye kıyafetiyle savaş gösterisi yaptı. Panayırımıza Meksika, İran ve El Salvador'dan gelen sanatçıların yanı sıra televizyon dizilerine kostüm yapan, Kayseri ve İstanbul'dan gelen konularında uzman sanatçılar da katıldı." dedi.

        Rahila Erinal ise Kapadokya turizmine farklı etkinliklerin katkı sunacağına inandığını ve ziyaretçilerin heyecanlı olduklarını gözlemlediğini ifade ederek, "Türkiye'de farklı bir etkinlik yapmış olduk. Bu ilkti ama devamı olacak. Beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Seneye daha fazla katılımcı ile düzenlemeyi ümit ediyorum." diye konuştu.

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