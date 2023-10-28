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        Nevşehir'den kısa kısa

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:50
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        Nevşehir'den kısa kısa
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla süslendi.

        İlçede cadde ve sokaklar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Hacıbektaş Belediyesi'nce Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin girişleri ile çeşitli noktalarına da dev bayraklar asıldı.

        - Bisikletlilerden "100. yıl turu"

        Nevşehir Bisikletliler Derneği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "100. yıl bisiklet turu" düzenlendi.

        Kentteki bisiklet tutkunları ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Kayaşehir'e kadar pedal çevrildi.

        Dernek Başkanı Cihan Cambaz, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliğin, gençliğin enerjisinin görülmesi açısından değerli bulduğunu belirtti.

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