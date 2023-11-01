Avanos'ta Kanadalı turist yolda gördüğü yaralı kediyi tedavi ettirdi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde gezinti yapan yabancı bir turist, yol kenarında gördüğü yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdi.

Kanada'dan tatil için geldiği Kapadokya'da turizm merkezlerini ziyaret eden Vivian Sals (35), Avanos ilçesindeki seramik atölyelerini gezerken yol kenarında yaralı bir kedi fark etti.

Sals, yardımını istediği bir vatandaşın aracıyla kediyi ilçedeki veteriner kliniğine götürdü.

Gözü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları olduğu belirlenen kedi, klinik personelince tedavi edildi.

Tedavisinin ardından kediyi yeniden bulduğu yere bırakan Sals, AA muhabirine, kedinin sağlıklı olmadığını gördüğü için tedavi ettirmek istediğini söyledi.

Sals, "Gezinti sırasında karşılaştığım yaralı kedinin tedavisini yaptırmak beni mutlu etti. Genel pansuman ve aşıları tamamlandı. Onu yeniden ait olduğu yere bıraktım." dedi.