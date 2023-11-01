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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de, jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:50
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de, jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.

        İkamette bulunan E.K, İ.B. ve H.B. gözaltına alındı.

        E.K'ye ait ikamette narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 255 uyuşturucu hap, 80 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 55 bin 650 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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